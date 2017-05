Kreuz und Quer in Völkermarkt

Der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und Völkermarkter Betriebe laden zu einem besonderen Event.

VÖLKERMARKT. Der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und die heimischen Betriebe präsentieren den Auto- und Zweiradmarkt: Rund 3700m² Outdoor-Austellungsfläche am Völkermarkter Hauptplatz!Am kommenden Wochenende, dem) und, dem) verwandelt sich der Völkermarkter Hauptplatz zu einem großen Auto- und Zweiradmarkt. Insgesamt acht regionale Händler präsentieren die Trends rund um Auto, Zweirad und E-Mobilität. Zusätzlich erhalten die Besucher vom Mobilitätsbüro Südkärnten und der Kelag Informationen zum Thema E-Mobilität und alternative Mobilitätsangebote.

"Die Besucher können ein Wochenende mit einem Traumauto oder einer Vespa gewinnen. Gewinnkarten gibt es bei den teilnehmenden Auto- und Zweiradmarktbetrieben oder direkt bei der Veranstaltung", verrät Nicole Malle, Geschäftsführerin vom Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt. Die Verlosung findet am Samstag um 16 Uhr unter den anwesenden Teilnehmern am Hauptplatz statt."Ambei der langen Einkaufsnacht kann bisgebummelt und geshoppt werden. Ein kostenloser Bummelzug fährt die ganze Familie auf ihrer Shoppingtour kreuz und quer durch Völkermarkt. Auf die Besucher warten einmalige Rabatte und Aktionen, sowie Kulinarik für jedermann", freut sich Malle. Auch an diesem Tag zahlt es sich aus, regional einzukaufen. Mit drei Kassenbons können die Besucher am Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen. "An diesen zwei Tagen wirken über 50 Betriebe in 5 verschiedenen Zonen mit und gestalten gemeinsam diesen zweitägigen Event. Das zeigt nicht nur die Vielfalt, sondern auch den Gemeinschaftsgeist aller Völkermarkter Betriebe", ist der Obmann des Wirtschaftsvereins Zukunft Völkermarkt, Karl Kräuter, stolz.Am, demsorgen Straßenkünstlern wie Albert Tröbinger, die Gartenzwerge, die Floraphoniker, der Circus Dimitri und Rico´s Mitmachzirkus, sowie eine große Blaulicht- Leistungsschau für eine einmalige Unterhaltung.An beiden Tagen erwartet die Besucher beim City Center von Freitag () sowie, dem) die Oldtimer-Ausstellung mit Lassnig Friedrich. Am Hauptplatz können die kleinen Besucher amvonsowie Samstag vonkostenlos E-kids-cars fahren.