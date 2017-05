Kulinarik und Baden im Erlebnis-Freibad Bleiburg

BLEIBURG. Die Kinder wollen spielen und die Eltern wollen gemütlich sitzen und essen, wer kennt das nicht? Hier ist das Erebnis-Freibad in Bleiburg das richtige Ausflugsziel für den Muttertag. Was gibt es Schöneres als an diesem Tag nicht nur die eigene Mutter zu verwöhnen, sondern Zeit mit der gesamten Familie vor der prächtige Kulisse der Petzen und des Schlosses Bleiburg zu verbringen. Am, demwerden die Gäste abmit saftigen Grillspezialitäten der Familie Thonhauser sowie köstlichen Dessert und Eis in Didi´s Eck verwöhnt.Das Erlebnis-Freibad Bleiburg hatvongeöffnet. Beim Freibad-Buffet von Didi Thonhauser kommt kein Gast zu kurz.