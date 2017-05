Kulinarischer Muttertag beim Jagerwirt

VÖLKERMARKT. Wer am, demseine Mutter besonders verwöhnen möchte, ist beim Jagerwirt in Völkermarkt an der richtigen Adresse. Als traditionelles Muttertagsmenü wird eine gefüllte Kalbsbrust mit Erbsenreis aus der Apsner-Küche serviert. Frischer Salat vom Buffet und ein saftiger Muttertagskuchen als Dessert runden das Angebot ab. Weitere frischgekochte Speisen wie Calamari, Grillteller oder Kalbswiener werden an diesem Tag serviert. Tisch-Reservierungen unter 04232/45 40 erbeten.