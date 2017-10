BEZIRK VÖLKERMARKT. Am, dem, findet die nächste „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt. Bereits zum 18. Mal initiiert der ORF die Kulturveranstaltung. Museen und Galerien öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer von 18.00 bis 01.00 Uhr Früh. Neben abwechslungsreichen Ausstellungen werden viele spannende Events und Sonderveranstaltungen geboten. Besucher können aus dem reichen Angebot ihre persönlichen Highlights wählen und alle teilnehmenden Häuser und Veranstaltungen mit nur einem Ticket besuchen.

Regionale Museen

Im Bezirk können folgende Ausstellungsorte besucht werden. Das Peršman-Museum in Bad Eisenkappel bietet abFührungen sowie die Filmvorstellung "Jelka" um. Gita Wandl und Herlinde Sander stellen in der Turmgalerie Völkermarkt ihre Kunstwerke "Jetzt mal zwei" aus. Die Ausstellungsführungen beginnen um. Im Cafe Ärzte-Eck (Hans-Wiegele-Straße 5, Völkermarkt) stellt Johann Rodler seine Kunstwerke abaus. Der Abend wird musikalisch umrahmt. Im STEP Völkermarkt wir die Ausstellung mit musikalischer Umrahmung "some Problems" von Sigi Kulterer zu sehen sein. Führungen durch die Ausstellung beginnen um