Motorradsternfahrt 5. Mai 2018

06.05.2018, 00:17 Uhr

Die größte Motorrad-Sternfahrt Österreichs zur Basilika Sonntagberg.

Trotz der schlechten Wettervorhersage nahmen an die1000 angemeldeten Motorradfahrer aus ganz Österreich an der größten Biker-Sternfahrt des Jahrzehnts teil. Organisiert wurde die Sternfahrt von Ferdinand O. Fischer, Sprecher des 2Radhandels WKO, in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Höhepunkt der Sternfahrt war die Motorradsegnung vor der Basilika Sonntagberg in Niederösterreich.Es war ein beeindruckendes Bild, wie man es sonst nur von Staatsbesuchen kennt: Mit Polizeieskorte fuhr der lange Tross im Wallfahrtsort Sonntagberg ein und setzte so ein starkes Zeichen für Respekt, Disziplin und Gemeinschaft auf der Straße. In Wien, NÖ, Burgenland, OÖ, Steiermark, Kärnten, Salzburg und selbst in Tirol sammelten sich am frühen Morgen die zahlreichen Teilnehmer und starteten ihre Motoren für den guten Zweck: die gesammelten Spenden von über kommen nämlich der Sanierung der denkmalgeschützten, barocken Basilika Sonntagberg zu Gute.