VÖLKERMARKT. Das Ensemble "Octonal" lädt am Samstag, dem 7. Oktober zum Vorstellungskonzert in den Mittleren Saal der Neuen Burg. Eine Kleingruppe der Stadtkapelle Völkermarkt wirkt beim Konzert mit. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine Karte im Vorverkauf kostet 12 Euro, an der Abendkassa 15 Euro.