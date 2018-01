Österreichisches Rotes Kreuz lädt zum Infoabend in die Bezirksstelle Völkermarkt

VÖLKERMARKT. Das Österreichisches Rotes Kreuz lädt am kommenden Donnerstag, dem 25. Jänner zum Infoabend in die Bezirksstelle Völkermarkt (Bleistraße 3). Alle interessierten Personen werden vor Ort über die Ausbildung zum Rettungssanitäters informiert. Welche Vorraussetzungen sind notwendig?, und welche Aufgaben hat ein Rettungssanitäter? All diese Fragen werden ab 19 Uhr beantwortet.