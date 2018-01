ÖVP Edling lädt zum Ball 2018

AT

EDLING. Im Edlingerhof wird wieder das Tanzbein geschwungen! Am Freitag, dem 19. Jänner lädt die ÖVP Edling zum traditionellen und beliebten Ball im Gasthof Edlingerhof in Edling. Mit Speis und Trank verwöhnt werden die Gäste vom Team rund um Ewald Kowatsch, Wirt des Vertrauens, wie er von seinen Gästen gerne genannt wird. Die bekannte Band "Meilenstein" sorgt ab 21 Uhr für musikalische Unterhaltung. Auch ein großer Glückshafen wartet auf die Besucher. Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 5 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.