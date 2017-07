Oper trifft Broadway in Völkermarkt

VÖLKERMARKT. Unter dem Motto "Oper trifft Broadway" findet am, demdas Konzert "Love is in the Air" statt. Eva Kastner-Puschl, Georg Klimbacher und István Bonyhádi werden die Besucher auf eine musikalisch Reise entführen. Das Konzert beginnt umim Konzertsaal der Musikschule tonART. Eine Karte im Vorverkauf kostet 18 Euro, an der Abendkassa 20 Euro.