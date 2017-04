Pustritzer Kickers laden zum Maiglöckchenfest 2017

PUSTRITZ. Der Hobbyfußballverein Pustritzer Kickers lädt zu seinem Saisonhöhepunkt. Dabei handelt es sich um das traditionelle Maiglöckchenfest, zu dem der „Ankick“ am, dem, umim Sportzentrum erfolgt. Mit von der Partie ist die bekannte Band „Meilenstein“ um Bandleader Heli Brunner, der hier als Griffner jedes Jahr ein Heimspiel hat. Vorverkaufskarten kosten 7 Euro, Karten an der Abendkasse 9 Euro. Die Organisatoren stellen einen kostenlosen Shuttle-Service zur Verfügung. Abfährt ein Shuttle-Bus in regelmäßigen Abständen – Treffpunkt ist beim Lokal „HA“ direkt in Griffen.