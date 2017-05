Strandbad Seerast eröffnet am Klopeiner See

ST. KANZIAN. Am kommenden Wochenende eröffnet ein neues Strandbad am Klopeiner See. Durch die Übernahme des ehemaligen Strandbades Klopein (Oringo) der Familie Schreiber können sich dort die Gäste zukünftig nicht nur abkühlen, sondern auch kulinarisch verwöhnen lassen. „Wer sich entspannen oder einfach nur gut essen will ist bei uns genau richtig. Neben der Liegewiese und den zwei Stegen, haben wir einen Volleyballplatz sowie einen Tischtennistisch und für die kleinen Besucher gibt es einen Sandkasten und eine Schaukel. In gewohnter Qualität, wie in der Hafenrast in der Völkermarkter Stauseebucht, werden die Besucher mit frisch gekochten Speisen, Eis und Getränken verwöhnt “, so Jana Schreiber über das vielseitige Angebot im Strandbad Seerast.

Am, demund, demjeweils abfindet nicht nur die offizielle Eröffnung, sondern auch ein Tag der offenen Tür im neuen Strandbad Seerast (Am See XVI/8, neben dem Hotel Greif) statt. Alle sind eingeladen sich bei gratis Eintritt und gratis Getränk die schöne Anlage am See anzusehen. Als kulinarisches Eröffnungsangebot gibt es ein Schnitzel mit Kartoffelsalat.