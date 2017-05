Theaterliebhaber aufgepasst! - „Was macht man, wenn… Ratschläge für den kleinen Mann“

ST. MICHAEL OB BLEIBURG. Anfang Mai gastiert das Theater Iskra aus Wien mit dem Stück „Was macht man, wenn… Ratschläge für den kleinen Mann“ in St. Michael ob Bleiburg. Einfühlsam und berührend, komisch und nachdenklich bringt Regisseurin Nika Sommeregger - Peter Turrinis erstes Kinderbuch auf die Bühne. Die Vorstellung für alle Theaterliebhaber findet am, demumim Pfarrsaal in St. Michael statt.