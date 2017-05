Turmgalerie zeigt neue Ausstellung

AT

VÖLKERMARKT. Die Ausstellung "Um- uns und In- uns" von Karl Vejnik wird am Donnerstag, dem 11. Mai in der Turmgalerie Völkermarkt eröffnet. Musikalische Umrahmung durch Richy Vejnik "Humus". Die Ausstellung kann Freitag (12. Mai) sowie von Montag bis Donnerstag (18. Mai) jeweils von 15 bis 19 Uhr besucht werden.