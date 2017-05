AT

GLOBASNITZ. Am Samstag, dem 13. Mai findet die Vespasegnung mit Pater Anton in Globasnitz statt. Beginn ist um 10.30 Uhr am Vorplatz der alten Post. Im Anschluss ist eine gemeinsame Ausfahrt geplant, die bei der Fleischerei Cebul den Ausklang findet. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung verschoben.