Vielseitiges Sprachangebot im Sprachcenter Klopeiner See

UNTERBURG. Mit neuen Kursen startet das Sprachcenter Klopeiner See von Sylvana Sauerschnig in das neue Sprachenjahr. Der Konversationskurs "Italienisch für leicht Fortgeschrittene" beginnt am Mittwoch, dem 14. Februar, um 17 Uhr. Start für den Kurs "Italienisch für Anfänger" ist am Donnerstag, dem 15. Februar, um 18 Uhr. Am Freitag, dem 16. Februar startet um 17 Uhr der Kurs "Business English". Der Crashkurs für den Urlaub "English Conversation" startet am Samstag, dem 17. Februar um 10 Uhr. Intensivnachhilfe sowie Einzeltrainings sind jederzeit möglich. Informationen unter 0676/32 32 508.