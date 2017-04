1. Enduro-Cross in Gösselsdorf

29.04.2017, 18:52 Uhr

Trainingstag

Der Motocrossclub Gösselsdorf veranstaltete an zwei Tagen sein erstes Enduro- Cross Rennen

- organisierte ein sensationelles Enduro-Cross Rennen welches über hügeliges Wiesen- und Waldgelände mit spektakulären Sprüngen, Hindernissen und Steilpassagen führte.Gestartet wurde in den Klassen "Hobby" und "Expert" - hier wurde nach Amerikanischem KO-System gestartet, wobei es für jeden Fahrer mindestens einen Hoffnungslauf gab.Auch die mehrfachen Meister(K) und(St) waren in Gösselsdorf zu bewundernViele begeisterte Zuschauer sahen sich dieses Spektakel entlang der Strecke an.Das Finale war an beiden Tagen die After Race Party für Besucher und Fahrer.