BEST OF THE REST - Kochen mit geretteten Lebensmitteln in der NMS BLEIBURG

26.04.2018, 18:15 Uhr

gab es am Mittwoch Abend wieder einen tollen Workshop von und mitmit geretteten Lebensmitteln.Die Lebensmittel, welche vorhanden und noch im Rohszustand sind ( wie zb.Obst und Gemüse - kein Fleisch), wurden weiterverarbeitet, gekocht, verkocht und danach natürlich auch gegessen.Dieser Workshop zeigte uns, wie verschwenderisch viele von uns mit den Lebensmitteln umgehen, dabei gibt es so viele abwechlungsreiche Speisen.Was aus den geretteten Lebensmitteln wurde:Gebratenes GemüseApfelstrudelmarmeladeApfelstrudelSchafskäse DipKrautstrudelSpinatsauceGnocchi mit frischen Tomaten in Olivenöl angebratenWer gerne mehr über "BEST OF THE REST" erfahren möchte, kann hier mehr erfahren: www.bestoftherest.at