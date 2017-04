22.04.2017, 17:03 Uhr

Der erste Tag der Bleiburger Frühjahrsmesse bot den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm.

Auf der ersten gemeinsame Messe derkonnten sich bei der Lehrlingsmesse 500 Schüler für die zukünftige Ausbildung inspirieren lassen. Der Obmann der Wirtschaftskammer Völkermarkt,, zeigte sich hocherfreut über diese Besucherzahl. Zur offiziellen Eröffnung erschienen eine Vielzahl an prominenten Ehrengästen. Ex-Skistarkam auf Einladung von. Moderatorverriet er im Interview seine Begeisterung für die gelebte Zweisprachigkeit in Bleiburg. Weitere Ehrengäste der Veranstaltung waren, der den Standort zur Verfügung stellte, LH Stellvertreterin, die beiden Bürgermeister der Gemeinden Bleiburg und Feistritz,undsowie der Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten,. Unter den Besuchern auch eine große Anzahl an Vertretern der Wirtschaft. Neben einer tollen Modenschau wurde die Eröffnung durch Beiträge derbegleitet. Der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft,, bedankte sich für das große Interesse und feierte wie viele andere den gelungenen Abend zu den Klängen von "".