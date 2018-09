Eröffnungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt “Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen” (1 Petr 2,5)

14.09.2018, 22:11 Uhr

Gemäß dem Petrus-Wort wollen wir auch lebendige Steine der Schule sein, der Klassengemeinschaft,lebendige Steine im Leben. In einer Betrachtung zu den sieben Gaben des Heiligen Geistes veranschaulichten wir mit Symbolen und Gegenständen (Buch, Taschenlampe, Brille, Hinweisschild, Hammer, Schüssel, Blume), wie wir lebendige Steine werden können; wir wollten damit auch zeigen, dass wir uns aktiv bemühen müssen, um Ziele zu erreichen; aktiv sein, mittun, sich engagieren, dabei sein - in der Schule, in der Kirche, im Leben.

In seiner flotten und sehr lebendigen Predigt spannte Herr Dechant Papp einen schönen Bogen von der Ferienzeit bis zum neuen Schuljahr, das bereits eine Woche alt ist. Vielleicht sind wir mit unseren Gedanken und Träumen noch bei dem einen oder anderen Ferienerlebnis, dennoch richten wir unseren Blick wieder auf die Schule und ihre Inhalte; genauso betrachten wir die Mitschüler, die jetzt um uns herum in der Kirche sitzen, einige sind uns schon sehr vertraut, andere lernen wir erst kennen. Wir sind aber als große Gemeinschaft hier, um Gottesdienst zu feiern und Gott um seinen Segen für dieses neue Schuljahr 2018/19 zu bitten.Sehr erfreulich war, dass sehr viele Schüler als Lektoren mitwirkten, einige die Gegenstände vorne zum Volksaltar legten, zu den ausgewählten Steinen - passend zum Thema und zur Lesung. Danke auch den beiden Kolleginnen, die die Lesung und die Betrachtung vortrugen und Koll. Elke Katz, als Vertreterin unseres Herrn Direktors und für die Fotos.