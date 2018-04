Frühjahrsmesse Bleiburg: "Die Wirtschaft lebt"

21.04.2018, 17:05 Uhr

Am Freitag eröffneten die Wirtschaftsgemeinschaften Bleiburg und Feistritz/Bleiburg bereits zum siebten Mal die Frühjahrsmesse. Auf die Besucher warteten zahlreiche "Highlights".

BLEIBURG (jj). Zahlreiche Besucher strömten nach Bleiburg, um sich die Ausstellungen von 76 heimischen Betriebe anzusehen. Das Angebot reichte von aktuellen Modetrends bis hin zur Innenausstattung. Eröffnet wurde die Frühjahrsmesse von Hauptveranstalter und Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft, Michael Šumnik, der sich über das große Interesse an der heimischen Wirtschaft freute. Erstmals auf der Messe war auch das Hilfswerk unter Bezirksleiter Andreas Kagerl mit einem großen Info-Stand vertreten. Im Rahmen der Lehrlingsmesse wurden über 500 Schüler über verschiedene Karrieremöglichkeiten aufgeklärt. Auch ein Einblick in diverse Berufsfelder wurde gewährt. Erfolgreich vereint wurde auch Wirtschaft und Kunst. Bei der Vernissage "Wirtschaft zeigt Kunst" unter Gianluca Serafini konnten Kunstinteressierte die Werke von zwölf Künstlern bewundern. Für Stimmung sorgten die Band "die Buben", "MeetU" , "Matakustix" und Harmonikaspieler Martin Suschnig. Viel applaudiert wurde auch bei der Modenschau, die mit tollen Choreografien von der Tanzschule Kunauer begleitet wurde.

Lehrlingsmesse

Begeisterte Besucher

Hauptveranstalter der Lehrlingsmesse und Obmann der Wirtschaftskammer Völkermarkt, Rudolf Bredschneider, liegt die Zukunft der Jugend und Wirtschaft sehr am Herzen. "Es ist mir wichtig Jugendliche über das breite Berufsspektrum aufzuklären und sie auch bei der Berufswahl zu unterstützen. Viele haben ein falsches Bild von Lehrberufen. Ihnen sind die verschiedenen Karrieremöglichkeiten, aber auch die Vielfalt an Lehrberufen, oft gar nicht bewusst. Durch die Lehrlingsmesse können Besucher 16 verschiedene Lehrberufe "probieren" und sich über sie informieren", erklärt Bredschneider. Er fügt hinzu, dass es auch für die Wirtschaft wünschenswert wäre, wenn es mehr Facharbeiter gäbe. Europameister in Steinmetz Thomas Rudelsdorfer und Maler- Weltmeister Sebastian Gruber zeigten ihr Können. Der Höhepunkt für viele Schüler war die Verlosung, bei der man das begehrte I-Phone 8 ergattern konnte.Zu den Gästen gehörten LH Stellvertreterin, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, Landesrat, sowie die Bürgermeister(Bleiburg),(Feistritz) und(Neuhaus). Auch die Vzbg.(Bleiburg) und(Feistritz), sowie die Stadträteund(Bleiburg) waren begeistert.