24.04.2017, 21:42 Uhr

initiiert von der WOCHE und dem ORF

An der Aktion Frühjahrsputz - er dauert bis zum 7. Mai - nehmen insgesamt 35 Schulen aus ganz Kärnten teil.So auch die 15 Schülerinnen und Schüler derdermit VOL Dipl.Päd.und Begleiterin"Bewaffnet" mit Säcken und Hanschuhen beteiligten sie sich an der Aktion und machten am Hafen Völkermarkt sauber.