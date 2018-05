Großes A-Capella Festival in Bleiburg

06.05.2018, 00:17 Uhr

Über tausend Musikbegeisterte lockte das Festival der Vocalband "Voxon " am Samstag nach Bleiburg. Erstmals hatte auch die weltbekannte Band "The Real Group" ihren Auftritt.

BLEIBURG (jj). Über 1200 Leute konnte die Bleiburger Vocalband "Voxon" in der Jufa-Arena in Bleiburg mit dem A-Capella Festival begeistern. "Nach mehrmaliger Teilnahme an Festivals, haben wir beschlossen selbst eines zu veranstalten und so internationales Publikum nach Bleiburg zu bringen", erklärt Organisator Danilo Katz. Gruppen aus Deutschland, Slowenien, Italien, Kanada und den USA waren bisher schon dabei. Am Samstag hatte hier auch die weltbekannte schwedische Band "The Real Group" ihren ersten Auftritt in Kärnten. "The Real Group zählt zu unseren Vorbildern und über eine Verbindung mit dem Chor Perpetuum Jazzile haben wir sie nach Bleiburg gebracht", freut sich Katz. "The Real Group" selbst zeigte sich begeistert von Bleiburg. Unterhaltsam moderiert wurde das Festival vom Kabarettisten Christian Hölbling mit seiner Kultfigur Helfried. Großen Applaus erntete "Voxon" mit den eigenen, aufgepeppten Intepretationen von alten slowenischen, deutschen und holländischen Volksliedern.

Unter den Zuschauern befanden sich auch Bgm., Unternehmer, Bankdirektor, Str., Gemeinderat, Tanzlehrer, Tischlermeister, Künstlerund viele weitere.