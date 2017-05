Kreuz & Quer - Lange Einkaufsnacht in Völkermarkt

05.05.2017, 23:40 Uhr

Der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und Völkermarkter Betriebe luden zu ihrem besonderen Event

An zwei Tagen verwandelte sich der Völkermarkter Hauptplatz zu einem großenInsgesamt acht regionale Händler präsentierten die Trends rund um Auto, Zweirad und E-Mobilität. Zusätzlich erhalten die Besucher vom Mobilitätsbüro Südkärnten und der Kelag Informationen zum Thema E-Mobilität und alternative Mobilitätsangebote.Bei einem besonderen Glücksspiel konnten Besucher ein Wochenende mit einem Traumauto oder einer Vespa gewinnen und im Zuge der- dem besonderen Shopping-Erlebnis - konnten Besucher mit 3 Kassabons am Glücksrad drehen und ebenfalls tolle Preise gewinnen.Auch ein originelles Rahmenprogramm lockte Gäste an: Straßenkünstler, eine große Blaulicht- Leistungsschau und die Oldtimer-Ausstellung von Friedrich Lassnig.