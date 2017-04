MIT VIDEO: Schüler sangen um die Wette - Bezirksjugendsingen in der Neuen Burg in Völkermarkt

27.04.2017, 14:24 Uhr

let's talk about - Festival der Musik

Bevor dasvon 23. bis 26. Juni in Graz stattfindet, gibt es in jedem Bundesland ein, das als Wertungssingen durchgeführt wird.Im Vorfeld des Landesjugendsingens gibt es in Kärnten viele Regional-, Talschafts, und Bezirksjugendsingen.Heute sangen Schülerinnen und Schüler in derin Völkermarkt - dabei waren:Einbegleitet wurde die Veranstaltung organisiert vom Schulleiter der VS Eberndorf VOLund VOL, von einer. Durch das Programm führte Prof.von der NMS Griffen.Begeistert zugehört haben Hausherr Bürgermeister, Stadträtin, Direktoren der teilnehmenden Schulen uvm.Am Donnerstag, 4. Mai, ab 10 Uhr findet ein weiteres Singen im Veranstaltungssaal in Kühnsdorf statt.