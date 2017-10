"Schnuppertage" der vierten Klassen der NEUEN MITTELSCHULE VÖLKERMARKT

15.10.2017, 22:45 Uhr

Vomihre berufspraktischen Tage. Im Rahmen der Berufsorientierung gibt es heuer erstmals für unsere Schüler die Möglichkeit, in Betrieben erste Kontakte mit dem Berufsleben zu knüpfen bzw. erste Schritte in zukünftigen Lehrberufen zu machen.Wie es unseren Schülern dabei so geht, was sie machen, welche Aufgaben ihnen zugeteilt werden, gibt es hier anhand einiger Fotos zu sehen.Einige Lehrer haben unsere Schüler besucht und auch nachgefragt, wie es ihnen so geht.