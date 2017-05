STEINBLÜTENESSENZEN PRAKTIKER Ausbildung in Völkermarkt

Steinblütenessenzen sind Aura- und Raumsprays, die bis in die Zelle wirken und uns unterstützen, unsere Lebensthemen leichter zu bewältigen. z.B. Trauma, Beziehungen, loslassen, Herzöffnung, Selbstliebe,......

Es zeigen sich sofort spürbare Veränderungen im Energiefeld und im Wohlbefinden.



Eigenanwendung, Fremdanwendung, als Raumspray die Energie am Arbeitsplatz und zu Hause verändern und wieder in Harmonie bringen.



Termin: Sonntag, 7.5.2017 von 10-18 Uhr

Ort: zeitlos - Zentrum für Harmonie & Wohlbefinden, Herzog-Bernhard-Platz 3, 9100 Völkermarkt, Tel: 0650-738709

Preis: € 160,- inkl. Unterlagen, Teilnahmebestätigung, Jause, Kaffee

Referent: Hans Schüller, Produzent der Steinblütenessenzen, Tulln, www.bluehmensch.at

Verbindliche Anmeldung unter 0650-7387099 oder im zeitlos.