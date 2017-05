Vernissage "BILDER" von Harald Scheicher in der Galerie Vorspann in Bad Eisenkappel

12.05.2017, 23:29 Uhr

in Bad Eisenkappel, gab es heute Freitag eine Vernissage von dem Bekannten Maler und Arzt aus Völkermarktmit dem TitelEine sehr treffende Beschreibung zu seinen Bildern:»Die Sicht auf die Welt, die Scheicher in seinem Werk zur Anschauung bringt, steckt an. Seine Bilder sagen: Die Welt geht noch lange nicht zugrunde. Doch sind wir alle, die diese Bilder – und durch sie die dargestellte Natur – mit den Augen des Malers betrachten, aufgerufen, sie (die Bilder) nicht nur anzunehmen, sondern das, was sie zeigen (die Natur), als Aufgabe zu begreifen. Denn die Natur ist noch nicht an ihr Ende gelangt. Alles geht weiter. So unzweifelhaft der Optimismus der Kunst Harald Scheichers ist, so unüberhörbar ist ihre Forderung, die auf unsere Hinwendung zielt. Wir dürfen die Welt nicht alleinlassen. Das ist die Botschaft der Bilder von Harald Scheicher.«(Wieland Schmied)(Quelle: http://www.hirmerverlag.de/de/titel-1-1/harald_sch...

Begrüßungsworte gab es u.a. von(Einführung) und BürgermeisterMusikalisch umrahmt wurde die Eröffnung vonundDie Austellung kann man noch bis 28.Mai 2017 in der Galerie Vorspann Besuchen.Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Samstag jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, Freitag und Sonntag jeweils von 18 bis 20 Uhr.