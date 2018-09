Weinfest in Sittersdorf

23.09.2018, 14:38 Uhr

Der Wein stand dieses Wochenende in Sittersdorf im Mittelpunkt.

SITTERSDORF. Dieses Wochenende stand in der Gemeinde Sittersdorf wieder der Wein im Mittelpunkt. Den Auftakt des Sittersdorfer Weinfestes bildete die Wirtschaftslounge am Samstag, die unter dem Motto "Wirtschaft trifft Wein" stand. Am Sonntag ging es dann mit der Feldmesse weiter. Nach der Messe sorgten der Musikverein Möchling- Klopeiner See, die "Jungen Jauntaler Schuhplattler" undundfür die Unterhaltung der Gäste. Unter den Besuchern waren unteranderem Bürgermeister und zweiter Landtagspräsident, dritter Landtagspräsidentdie Vizebürgermeisterund, die Gemeinderätel und, AMS- Völkermarkt GeschäftsstellenleiterinBürgermeister von Eisenkappel-Vellachmit seinem Vizebürgermeister, Bürgermeister von GallizienBürgermeister von Globasnitzund die WOCHE-Salamiprinzessin