Acoustic Lakeside 2017

24.07.2017, 00:36 Uhr

400 freiwillige Mitarbeiter

Doch nicht nur die Besucherzahlen waren wieder beeindruckend - wie jedes Jahr waren die Festivalpässe binnen Minuten ausverkauft -, es gibt auch andere Zahlen, die aufhorchen lassen. Während das Vorstandsteam des Vereines, das aus rund zehn Personen besteht, das ganze Jahr an der Organisation des nächsten Festivals arbeitet, helfen vor und während der Veranstaltung inklusive der Landjugend und den Feuerwehren 400 freiwillige Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf des Festivals. "Um alles zu koordinieren, gibt es einen eigenen Schichtarbeitsplan", erklärt Vereinsmitglied Simone Sdovc.

32 Bands

32 Bands traten heuer von Donnerstag bis Samstag auf. Mit ihrer Entourage waren das täglich noch einmal hundert Personen, die an den Sonnegger See kamen. Alleine im Backstage-Bereich wurden täglich 300 Essen ausgegeben.Haupt-Organisator Raphael Pleschounig war mit dem Verlauf des Festivals heuer wieder sehr zufrieden. Persönlich am meisten freute er sich auf den Headliner am Samstag "Death cab for cutie". "Wobei es schwer ist, eine Lieblingsband zu haben, denn zu jeder Band hat man eine andere Emotion", so Pleschounig.