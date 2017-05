Betreut durch den Sommer: Neues Programm für Kinder

13.05.2017, 15:09 Uhr

Die Sommerbetreuung in Völkermarkt wartet heuer mit einem neuen Programm auf.

Mehr Abwechslung

VÖLKERMARKT. Einige Neuerungen gibt es bei Sommerbetreuung für Kinder von der Stadtgemeinde Völkermarkt, die heuer zum fünften Mal stattfindet. "Im Vorjahr nutzten in den fünf Wochen wöchentlich zwischen 15 und 25 Kinder das Angebot", erklärt Vizebürgermeisterin Edeltraud Gomernik-Besser.Da viele Kinder nicht nur eine, sondern mehrere Wochen bei der Sommerbetreuung angemeldet sind, haben sich Gomernik-Besser und Gemeinderätin Isabella Koller ein abwechslungsreicheres Programm überlegt, damit den Kindern auch in der zweiten oder dritten Woche nicht langweilig wird.

Jeden Tag ein Thema

Vereine arbeiten mit

Zur Sache:

So hat jeder Werktag am Vormittag heuer einen Schwerpunkt der jede Woche von einem anderen Verein oder Partner gestaltet wird. "Der Montagvormittag ist zum Beispiel dem Thema Kochen gewidmet", ergänzt Koller. Abwechselnd wird in den fünf Wochen mit den Seminarbäuerinnen, einer Kräuterpädagogin und einer Diätologin gekocht. Jeder Nachmittag ist dem Schwimmen gewidmet, ein Ersatzprogramm bei Schlechtwetter gibt es natürlich auch. "Am Freitagnachmittag gibt es immer einen Ausflug als Wochenabschluss", so die Organisatorinnen.Eine besondere Rolle spielen bei der Sommerbetreuung die Vereine und Partner, die das Programm erst möglich machen, wie der Bienenzuchtverein und die Jagdgesellschaft Völkermarkt oder der Fischerverein Zander, um nur einige zu nennen. Begleitet und betreut werden die Kinder immer von drei Betreuerinnen. Weiters neu ist heuer der günstigere Preis für Geschwisterkinder (Details siehe "Zur Sache").Kinder nach der 1. Klasse Volksschule bis zum 12. Lebensjahrvon 31. Juli bis 1. September 2017, MO - FR von 7:30 bis 17:30 UhrGesundheitszentrum Völkermarkt (Ritzing)70 Euro pro Kind und Woche, wer zwei oder mehrere Geschwister anmeldet zahlt für das erste Kind 70 für jedes weitere nur jeweils 50 EuroStadtgemeinde Völkermarkt, Sabine Rausch (04232/25 71-29)