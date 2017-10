Bezirkstag der Kärntner Landsmannschaft

AT

VÖLKERMARKT. Am Sonntag, dem 22. Oktober lädt die Kärntner Landsmannschaft um Landesobman-Stellvertreterin Inge Mairitsch zum Bezirkstag anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums der Bürgerfrauen Völkermarkt in die Neue Burg in Völkermarkt ein. Die Veranstaltung beginnt um 14:30 Uhr im Mittleren Saal. Den Festvortrag hält Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß zum Thema "Berufswunsch: Täterin?". Auch das Jauntaler Seendirndl wird vorgestellt. Musikalisch gestalten den Bezirkstag der "Unterkärntner VierXang" und das Volksmusikensemble der Musikschule Völkermarkt.