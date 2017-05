Bürger nutzen Apps immer mehr

10.05.2017, 06:00 Uhr

Die Zahl der Gemeinde-App-Benützer steigt im Bezirk Völkermarkt stetig an.

Vor einem Jahr startete die Stadtgemeinde Völkermarkt mit der Müll-App der Entwickler-Firma Symvaro. Mittlerweile nutzen die Vorteile der App 1.126 Völkermarkter Haushalte (von 3.200 in Betracht kommenden Haushalten). Dieser hohe Wert freut Umweltstadtrat Gerald Grebenjak: "Das zeigt, dass das Service von den Bürgern angenommen wird. Im Schnitt alle zwei Wochen kommen zwei bis fünf neue Downloads dazu."

App und SMS

Wasser-App

"City-App": Konkurs

App in Eigenregie

Bereits vor Völkermarkt hat die Gemeinde Globasnitz die Müll-App ihren Bürgern angeboten. Hier nutzen sie von 630 Haushalten mittlerweile 237. "Hinzu kommen noch 30 User, die sich die Informationen per SMS zusenden lassen", ergänzt Claudia Wutte von der Gemeinde Globasnitz.Die SMS-Benachrichtigungen sind ein Zusatzangebot und für die Gemeinden kostenpflichtig. In Völkermarkt gibt es dieses Angebot nicht. "Wir haben anfangs darüber nachgedacht, aber es gab bis dato keinen Bedarf", so Grebenjak.Weiters bietet Völkermarkt eine Wasser-App an. Über diese App können die Bürger ihren Wasserzählerstand ablesen und an die Stadtgemeinde übermitteln. Dort werden die Daten direkt ins Verrechnungssystem übernommen. Neben der Wasser-App gibt es noch die Möglichkeit über die Internet-Seite www.zaehlerstand.io oder das Telefon die Daten bekannt zu geben.Über diese drei Varianten kamen bei der Ablesung im September 2016 bereits in Summe 1.472 Übermittlungen zustande. "Das ist ein Drittel aller Zähler, Tendenz steigend", erklärt Thomas Trad von der Finanzverwaltung.Ab Herbst wird es via Facebook-Messenger noch eine weitere Möglichkeit für die Völkermarkter geben, ihren Wasserstand bekannt zu geben. Die gute alte Ablesekarte wird es natürlich weiterhin geben.Die Völkermarkter City-App der Firma City Guide AG gibt es jedoch seit dem Vorjahr nicht mehr. "Nach dem Konkurs des Anbieters gab es keine Wartung mehr, wir mussten sie abdrehen", klärt Trad auf. Die App zeigte unter anderem für Touristen wichtige Informationen wie Gastronomie oder Unterkünfte an. Bestrebungen, wieder eine App in diese Richtung anzubieten, gibt es laut Trad derzeit nicht.Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach bietet ebenfalls eine eigene App namens "EisenkAPPel" für ihre Bürger an. Sie nutzen mittlerweile 200 Eisenkappler (von rund 2.500 Einwohnern). Im Unterschied zu Völkermarkt und Globasnitz hat sich Eisenkappel-Vellach die App selbst erstellt. "Wir sind der Meinung, dass die Bürger nicht zehn verschiedene Apps, sondern nur eine App brauchen, mit der sie alles erledigen können", erklärt Amtsleiter Ferdinand Bevc. Die App ermöglicht unter anderem die Wasserstandsmeldungen, gibt Einsicht in Protokolle der Gemeinderatssitzungen und bietet einen personalisierten Veranstaltungskalender.Einziger Nachteil: Während die Apps der anderen Gemeinden mit iphone und Android kompatibel sind, gibt es "EisenkAPPel" nur für Android.