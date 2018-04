Chillax: Der Treffpunkt für die Jugend

22.04.2018, 14:24 Uhr

Das Jugendzentrum "Chillax" begeistert die Jugend mit vielen Freizeitaktivitäten und ist zugleich eine Anlaufstelle für viele Gebiete.



Übersiedlung

BLEIBURG (jj). Sechs Jahren schon gibt es das Jugendzentrum "Chillax" unter der Leitung von Patrizia Osti in Bleiburg. Viele Jugendliche verbringen hier ihre Zeit um Freunde zu treffen oder um an Projekten teilzunehmen. Für viele ist es aber auch eine Anlaufstelle, wenn sie Kummer haben oder Hilfe benötigen. Für die angebotenen Beratungsgespräche nehmen sich die ausgebildeten Betreuerinnen Kerstin Klade, Yvonne Rigelnik und Daniela Herceg immer Zeit. Besondere Schwerpunkte in der Beratung sind die Unterstützung bei aktuellen Konflikten und Krisensituationen, Lebens- und Sozialberatung und die Jugendberatung. "Die Arbeit mit Jugendlichen bereitet mir viel Freude. Ich habe in meinem Beruf sehr viel Abwechslung. Immer wieder lerne ich neue Leute kennen und es gibt immer neue Herausforderungen. Es ist schön zu sehen, dass so viele unser Angebot annehmen", so Kerstin Klade.Seit einem Jahr befindet sich das Jugendzentrum nun in der Koschatstraße. "Der neue Standort ist zentraler gelegen und bietet den Jugendlichen auch mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Die Räume sind groß und hell und mit einer X-Box, Dart, Tischtennis- und einem Billiardtisch ausgestattet. Es gibt auch einen eigenen Beratungsraum", erzählt Klade.

Projekte

Zur Sache:

Laufend gibt es Workshops, Themen-Abende und Turniere wie das Tischfußballturnier oder das Billiardturnier, das alle zwei Wochen stattfindet. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum "Chillout" in Völkermarkt haben sie auch ein Märchenbuch "das Chillbook" und ein Kochbuch herausgebracht. Immer wieder gibt es auch Vorträge. Vergangene Woche war auch eine Frauenärztin zu Besuch, um offene Fragen zu klären. Ende Mai ist ein Ausflug zu dem Islandpferdehof Leitner geplant. Dort können sie ihre Reitkünste unter Beweis stellen. Das alljährliche Sommerfest im Juni in Kooperation mit dem Jugendzentrum Völkermarkt bietet der Jugend die Gelegenheit neue Kontakte im Bezirk zu knüpfen. "Jedes Jahr gibt es Projekte zu einem gewissen Motto, die mit den Jugendlichen abgestimmt werden. Die Themen, die diesmal aufgegriffen werden sind: Gewalt im Internet, Tabakprävention, Mobbing und Benimmregeln. Ziel ist es durch das gemeinsame Erarbeiten dieser Themen ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie zu informieren", erklärt Klade.Di 13.00-16.00Uhr; Mi, Do, Fr 12.00-18.00 Uhr, Sa 13.00-19.00 Uhr26.05Ende Juni