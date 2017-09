Gedenkstätte für Sternenkinder wird 2018 errichtet

27.09.2017, 08:44 Uhr

Völkermarkter Stadtrat gibt grünes Licht für Errichtung einer Gedenkstätte für Sternenkinder.



Einstimmiger Beschluss

VÖLKERMARKT. Bereits im März 2017 berichtete die WOCHE Völkermarkt exklusiv über die Idee von FPÖ-Stadtrat Hans Steinacher, der eine Gedenkstätte für Sternenkinder am Kreuzbergl-Friedhof in Völkermarkt errichten will ( erfahren Sie hier mehr )."Ich bin über Gespräche mit Betroffenen auf diese Idee gekommen. Der Bedarf in der Gemeinde ist gegeben", erklärte Steinacher im März.Bei der Gedenkstätte soll es möglich sein, Kerzen anzuzünden und Blumen niederzulegen. "Bestattungen wird es dort nicht geben", betont der Stadtrat, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen.Vorigen Mittwoch gaben die Völkermarkter Stadträte einstimmig grünes Licht für die Umsetzung dieses Vorhabens. Die Kosten von rund 5.000 Euro werden für 2018 budgetiert. Baubeginn soll im Frühjahr nächsten Jahres sein. "Es freut mich, dass alle Stadträte für diese Idee waren und auch der Bürgermeister das Vorhaben von Anfang an unterstützt hat", ist Steinacher dankbar."Sternenkinder sind nach wie vor ein Tabu-Thema, das aber an die Öffentlichkeit gehört. Die Gedenkstätte ist auch ein wichtiger Ort der Begegnung", so Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) dazu.