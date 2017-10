Gemeinsames Gedenken am Stadtfriedhof

17.10.2017, 17:23 Uhr

Jugend im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des diesjährigen Gedenkens stand eine gemeinsame Erklärung der Jugend, verlesen in deutscher und in slowenischer Sprache von den beiden Studenten Raimund Freithofnig (Kärntner Heimatdienst) und Manuel Jug (Zentralverband slowenischer Organisationen).Nach kurzem Rückblick in die Jahrzehnte des Volksgruppenkonflikts, die beide nur aus Erzählungen ihrer Eltern kennen, betonten die beiden: „Für uns ist es heute nicht wichtig, wer damals Recht und wer Unrecht hatte. Unser Ziel soll und muss es sein, dass wir die Zukunft besser bestreiten als es uns die älteren Generationen teilweise vorgelebt haben."