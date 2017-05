Gemeinsam.sicher: Sieg geht an Schüler aus Völkermarkt

10.05.2017, 11:17 Uhr

In der Alterskategorie 9. Schulstufe bis Matura konnte die Polytechnische Schule Völkermarkt mit ihrem Projekt überzeugen.

Die Sieger

VÖLKERMARKT. Gestern fand in den Räumlichkeiten der Landespolizeidirektion Kärnten die Prämierungsfeier zum Ideenwettbewerb Gemeinsam.Sicher mit einer Schule statt. Unter kärntenweit 26 teilnehmenden Schulklassen aller Schulstufen wurden aus drei Alterskategorien die jeweiligen Sieger ausgewählt.Die Preisverleihung wurde durch Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Ge- meinsam.Sicher Bundeslandverantwortlicher Generalmajor Wolfgang Rauchegger, und dem amtsführenden Präsidenten des Kärntner Landesschulrats Rudolf Altersberger durchgeführt. Die Gewinner dieses Ideenwettbewerbes erhielten neben einer Urkunde je 500 Euro. Zusätzlich können die Gewinner am Bundesfinale in Wien teilnehmen. In der Alterskategorie 1. bis 4. Schulstufe gewann die Volksschule Obervellach. In der Alterskategorie 5. bis 8. Schulstufe ging die Neue Mittelschule Viktring als Sieger hervor.

"Aufklärung versus Coolness"



Wachhhunde und Einsatzmittel

Über Gemeinsam.Sicher:

In der Alterskategorie 9. Schulstufe bis Matura ging der Sieg nach Völkermarkt. Die Polytechnische Schule konnte mit ihrem Projekt „Aufklärung versus Coolness“ den Sieg erringen.Darin wurden die Schüler auf die bevorstehenden großen Lebensveränderungen wie Berufswahl, Eintritt ins Berufsleben sowie Eignungs- und Aufnahmeprüfungen vorbereitet. Weitere Themen waren die Abnabelung von den Eltern, die Auswirkungen altersentsprechenden Versuchungen wie Zigaretten, Alkohol und Drogen sowie die Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Jugendschutzgesetzes.Hierzu wurden unter anderem Workshops mit Sozialarbeitern, Mitarbeitern des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, der Polizei Völkermarkt und der AUVA veranstaltet. Außerdem wurden Vorträge der AIDS Hilfe Klagenfurt, der Fahrschule Völkermarkt und des Amtes der Kärntner Landesregierung besucht.Im Anschluss an die Prämierungsfeier fand im Innenhof der Landespolizeidirektion eine Vorführung der Diensthunde statt. Dabei konnten die jungen Gäste hautnah erleben, wie folgsam ein waschechter Polizeidiensthund ist und was er alles können muss. Landeseinsatztrainer Kontrollinspektor Hans-Peter Wachter präsentierte den Schülern die Einsatzmittel der Polizei, welche auch in die Hand genommen und begutachtet werden durften. Zum Abschluss des Besuches gab es noch für jeden Schüler eine kleine Überraschung von der Kinderpolizei.Zu den Zielen der Initiative Gemeinsam.sicher zählen die aktive Beteiligung von Bürgern aus den teilnehmenden Gemeinden und die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Bürgern.Die Menschen können sich als Sicherheitspartner mit sicherheitsrelevanten Problemstellungen – auch wenn sie nicht unmittelbar die Polizei alleine betreffen – direkt an ihren Sicherheitsbeauftragten in der Polizeiinspektion wenden.Von Gemeinsam.sicher sollen letztlich Bürger und Polizei profitieren. Während sich die Bürger noch sicherer fühlen, soll sich die Aktion mittel- und langfristig auch positiv auf die Kriminalstatistik auswirken.