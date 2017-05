Gesundheitspreis 2017: Platz drei für Volksschule Globasnitz

03.05.2017, 09:56 Uhr

In der Kategorie „Gesunde Schule“ nahmen 14 Projekte am Wettbewerb teil. Die NMS Kötschach-Mauthen setzte sich hier mit dem Projekt „Helping Hands“ als Gewinner durch (750 Euro). Platz zwei holte sich die VS Himmelberg.Den dritten Platz holte sich die VS Globasnitz/LŠ Globasnica (400 Euro). „Gsund-fit-gscheid“ lautet das Projekt, das eine gesunde, regionale und saisonale Ernährung zum Inhalt hatte.