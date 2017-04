HOLLYWOOD AM KLOPEINERSEE

30.04.2017, 00:30 Uhr

Den Badesteg vom "KlopeinerSee GenussHotel Silvia" hat der Filmclub Völkermarkt kurzfristig für Filmaufnahmen zum Drehort für seine neueste Videoproduktion umgestaltet.

Regie von Obmann Paul Kraiger und Profi-Kameramann Mario Kraiger

Darsteller: Melanie Bostjancic, Christian Kues, Franz Wank und Martin Mak ihr Bestes.

Unter derkonnten alle Szenen für den neuesten Kurzfilm an einem Nachmittag abgedreht werden. Trotz sehr kühler Temperaturen – die Sonne ließ sich nur sehr kurz blicken – gaben die

Walter Kert und Leo Waitzer vom Filmclubteam und Oberkellner Blasius

unterstützten die Akteure tatkräftig und sorgten in den Drehpausen dafür, dass es vorallem der Hauptdarstellerin in ihrem sehr luftigen Outfit nicht all zu kalt wurde.

Die Fotos vom Filmdreh "schossen" Franz Kraiger und Stefan Pototschnik