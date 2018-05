Jahreshauptversammlung des Seniorenbundes Völkermarkt

03.05.2018, 13:24 Uhr

Neuer Obmann-Stellvertreter

Bei der Wahl wurde Obmann Gerhard Passin einstimmig in seiner Funktion bestätigt und Heinrich Esterl als neuer Obmann-Stellvertreter in den Vorstand gewählt. In ihrem Referat hielt Scheucher-Pichler fest, dass mit zunehmenden Alter Demenz eine weitverbreitete Alterserscheinung ist aber mit Therapien die Menschen wieder Lebensqualität erlangen. 90 Prozent der älteren Menschen wünschen sich eine Betreuung zu Hause, die auch kostengünstiger organisiert werden kann als jene in Heimen. Im Seniorenbund können sich die Mitglieder bei vielen verschiedenen Veranstaltungen treffen und über ihre Sorgen und Probleme reden und sie finden dort immer jemanden, der ihnen zu hört und Informationen gibt.