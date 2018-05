Künstlerzimmer im Brauhaus Breznik

02.05.2018, 11:45 Uhr

"Emo" gestaltete das siebente Künstlerzimmer, das bereits bezugsfertig ist.

BLEIBURG. Künstler Emil "Emo" Omann gestaltete im Brauhaus Breznik ein Gästezimmer. Mittlerweile gibt es im Brauhaus sieben Künstlerzimmer, die entweder berühmten Bleiburger Künstlern gewidmet und danach eingerichtet sind oder von den Künstlern selbst gestaltet wurden. "Emo hat sich für sein Zimmer etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zwischen Bad und Schlafzimmer hat sein berühmtes Auge aus rostigem Stahl eingebaut", freut sich Wirt Stefan Breznik. Zwei Monate dauerte es von der Planung bis zur Fertigstellung des Zimmers.

Erstes Künstlerzimmer vor 20 Jahren

Platz für 80 Gäste

Zur Sache:

Vor 20 Jahren kam Stefan Breznik auf die Idee, im Stammhaus jedes neue Gästezimmer von einem Bleiburger Künstler gestalten zu lassen. "Jeder Künstler hat sofort ja gesagt. Es ist ja auch eine Werbung für beide Seiten", erklärt Breznik.Dadurch, dass sich auf diese Weise jeder Gast mit dem Künstler beschäftigt, entsteht so eine ganz eigene Dynamik. "Manche sind ganz verliebt in ein Zimmer und buchen immer nur das eine", so Breznik.Insgesamt verfügt das Brauhaus Breznik über 38 Zimmer, die rund 80 Gästen Platz bieten. 16 davon befinden sich im neuen Teil des Hauses und sind als Business-Zimmer ausgestattet.Die sieben Künstlerzimmer sindundgewidmet oder wurden von ihnen selbst gestaltet.Am 4. Mai eröffnet "Emo" übrigens seine neue Galerie in Bleiburg. Mehr darüber erfahren sie hier!