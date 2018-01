MIT VIDEO: Die narrisch guten Trixnertaler

31.01.2018, 17:37 Uhr

Am Samstag feiern die narrischen Trixnertaler ihre 24. Premiere.

MITTERTRIXEN. Die junge Truppe der narrischen Trixnertaler zeigt sich heuer wieder von ihrer besten Seite. "Grundsätzlich probt jede Gruppe für sich, dann kommen wir zusammen", erklärt Gildenkanzler Markus Kuster. Als komödiantischer "Mastermind" steuert er jedoch bei vielen Nummern sein Können im Hintergrund bei.Oft für den einen oder anderen Schmäh herhalten muss die Stadt Völkermarkt, die seit jeher in der Faschingszeit in Konkurrenz zur Ortschaft Mittertrixen steht. Wer dabei stets als Sieger hervorgeht, dürfte – zumindest den Trixnertalern – klar sein.

Lustige Sketches

Neue Gesichter

Selbstironie

Spritzige Dialoge und Situationskomik bestimmen die Nummern, angefangen vom deutschen GTI-Fahrer der auf einen Landwirt mit E-Auto trifft, einem Bäuerinnen-Ausflug im Flugzeug oder wenn Räuber Hotzenplotz und Robin Hood auf Alibaba und die 40 Räuber treffen.Auf und hinter der Bühne gibt es einige neue Gesichter im Verein, darunter Lara und Sebastian Jamnig, Marianne Opetnik, Anna Krivograd, Kerstin Katz, Tristan Kollmann und Marianne Opriesnig. Nicht fehlen im Programm dürfen natürlich das Handpuppen-Prinzenpaar und die Ansprache von Alt-Kanzler Erich Pfeifenberger, der ironisch meint: "Ich wollte ja aufhören, aber ich wurde vom Kanzler gebeten weiterzumachen, weil sich das Publikum immer so freut, wenn meine Rede vorbei ist."In der Nummer "Das Letzte" nehmen Kuster, Jürgen Karpf und Kevin Klemen ihre eigenen Proben für den Fasching aufs Korn und erhalten sogar einen Anruf von der "Narrisch guat"-Redaktion. Diese könnten sich auch ernsthaft bei den Trixnertalern melden, sie hätten es sich verdient.Auch was den Kartenverkauf anbelangt, brauchen die narrischen Trixnertaler den Vergleich nicht scheuen: Sie haben – wie das Bleiburger Faschingskabarett – keine Karten mehr. Alle Sitzungen sind ausverkauft. "Dafür wollen wir nächstes Jahr eine Sitzung mehr machen", verrät Kuster.Samstag 3. Februar9. und 10. Februar19:30 UhrGH Rabl in MittertrixenSonntag, 11. Februar, um 14 Uhr im GH Rabl