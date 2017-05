Neues Bahnhof-Shuttle und Petition für IC-Halt in Kühnsdorf

03.05.2017, 09:28 Uhr

Shuttle verbindet ab Juni Bahnhof Kühnsdorf mit Quartieren. Schulterschluss im Bezirk in Sachen IC-Halt.

ST. KANZIAN, EBERNDORF. Für Bewohner von ländlichen Gegenden ist das Auto noch nach wie vor Verkehrsmittel Nummer eins. Doch immer mehr Menschen, die in Ballungszentren leben, haben kein eigenes Auto mehr (ca. 40 Prozent). Die Gründe dafür liegen in veränderten gesellschaftlichen Werten und im sehr guten öffentlichen Verkehr in diesen Bereichen. Diese Menschen suchen natürlich auch im Urlaub Alternativen zum Auto, um an ihr Ferienziel zu gelangen.

Lücke geschlossen

Weitere Angebote

Petition für IC-Halt

Zur Sache:

Diesem Trend zollen nun auch Kärntens Tourismusregionen Rechnung. Ab 1. Juni 2017 ist das "Bahnhof-Shuttle Kärnten" im Einsatz. Es bringt Touristen vom Bahnhof ins gewünschte Quartier (Details siehe Infobox) und schließt damit eine Lücke, die viele Reisende in der Vergangenheit oft vor Probleme stellte.Bei dieser regionsübergreifenden Kooperation ist auch die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten mit dem Bahnhof Kühnsdorf dabei.Neben dem Bahnhof-Shuttle sollen aber auch die Mobilitätsangebote der regionalen Tourismusorganisationen stetig ausgebaut werden. "Wanderbusse, buchbare E-Bikes in Verbindung mit einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz sorgen dafür, dass Ausflugsziele oder Ausgangspunkte für Wanderungen auch ohne Privat-Pkw einfach zu erreichen sind", erklärt Daniel Orasche, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten.Um die An- und Abreise per Bahn zum Bahnhof in Kühnsdorf und damit auch die Attraktivität der Region als Urlaubsdestination für die Zukunft zu sichern, fordert die Tourismuswirtschaft einen IC-Halt in Kühnsdorf.Unterstützung erhalten sie dabei vom Verein Regionalentwicklung Südkärnten und von allen Bürgermeistern des Bezirkes. Regionalentwicklung und Bürgermeister unterzeichneten gemeinsam eine Petition, die kürzlich an Bundesminister Jörg Leichtfried, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Rolf Holub gesandt wurde. "Die Kärntner Landesregierung hat uns über alle Parteigrenzen hinweg Unterstützung zugesagt", erklärt Regionalmanager Peter Plaimer. Keine Rückmeldung gebe es bis jetzt vom Bundesministerium oder der ÖBB. "Wir haben keine überzogenen Forderungen", betont Plaimer, "Aber nur der S-Bahn-Verkehr ist zu wenig." Plaimer hofft auf ein Treffen mit den Verantwortlichen: "Es ist fünf vor zwölf. Die Zeitpläne für den Vollbetrieb der Koralmbahn ab 2023 werden schon jetzt geplant."bedient folgende Bahnhöfe: Spittal an der Drau, Greifenburg, Hbf Villach, Hermagor, Velden, Pörtschach, Hbf Klagenfurt, Kühnsdorf, St. Veit an der Glan und Friesach.Online verfügbar ab 15. Mai unter www.bahnhof-shuttle.atist eine Kooperation der Urlaubsregionen Bad Kleinkirchheim, Mittelkärnten, Millstätter See, Nassfeld-Pressegger See-Lesachtal-Weißensee, Nockberge, Klopeiner See-Südkärnten, Wörthersee und Villach-Faaker See-Ossiacher See gemeinsam mit der Kärnten Werbung.der Kooperation hat die Region Villach Tourismus über. Zentrale ist die "Touristische Mobilitätszentrale Kärnten" in Villach.