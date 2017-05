Neues Buch: 50 Wanderungen durch das Jauntal

03.05.2017, 09:50 Uhr

Dem Publikum stellten sie das Gemeinschaftsprojekt vor, das in Kooperation mit allen Gemeinden des Jauntals, der Tourismusregion Klopeiner-See-Südkärnten, engagierten Unternehmen und Künstlern entstanden ist. Zahlen, Daten und Fakten der Wanderungen sowie ein Bericht über die tatsächliche Arbeit an einer Buchproduktion veranschaulichten den zweijährigen Prozess der Entstehung des Bandes. Alle Touren wurden vom Ehepaar Gregoritsch-Kreuzberger selbst begangen und fotografiert. Atelierbesuche, Recherche vor Ort und in Chroniken folgten.

So entstand eine umfassende aktuelle Schau in Porträts von bildenden Künstlern wie den Hokes oder Werner Berg, Karl Vouk, Edwin Wiegele, Harald Scheicher, Tanja Prušnik, Melitta Moschik, Helmut Blažej oder den Literaten Peter Handke, Maja Haderlap, Valentin Polanšek oder Florjan Lipuš. Auch Theater und Musik kamen nicht zu kurz. Besonderes Augenmerk wollen die beiden Autoren auf die Museen und Galerien des Jauntals legen. „In ihrer Strahlkraft bedeutend weit über die Grenzen hinaus“, schreibt Wilfried Magnet im Geleitwort.„Der Fokus liegt diesmal auf der reichen zweisprachigen Vielfalt von Kunst und Kultur“, präzisierte Gregoritsch den Schwerpunkt dieses nun dritten Bandes und führte in eindrucksvollen Bildern durch die Region. Kreuzberger betonte, welche Freude und Lebensqualität, aber auch schlichte Heilkraft für manches Körperliches wie Seelisches das miteinander Gehen und die gemeinsamen Erfahrungen neben der Berufstätigkeit darstellen. Sie wollen mit ihren Büchern zur Lust animieren, sich auf den Weg zu machen, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln, Neues zu erkunden, „schauen, was hinter den Bergen haust“ nach einem Ausspruch von Bischof Stecher. „Dort oben fängt die Gegend an, wo Träume zu begreifen sind“, schreibt Christine Lavant in einem ihrer Gedichte.Am 11. Mai 2017, ab 18.30 Uhr wird das Buch mit viel Musik (Arthur Ottowitz/Janez Gregorič, Brüder Smrtnik) und einer Multimediashow mit Livemusik von Lado Jakša in der Region selbst, in St. Kanzian im "K3" vorgestellt.von Tatjana Gregoritsch und Gustl Kreuzberger (192 Seiten)Mit einem Geleitwort von Wilfried Magnet und Fachbeiträgen von Brigitte Entner und Robert Wlattnig.