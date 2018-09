Neues Wegkreuz in St. Stefan gesegnet

12.09.2018, 10:50 Uhr

Initiator des Wegkreuzes an der Landesstraße durch den Ort war der Dorfbewohner Simon Kogelnik.

ST. STEFAN. In St. Stefan bei Globasnitz wurde kürzlich ein neues Wegkreuz durch den stellvertretenden Dechant Pfarrer Peter Sticker gesegnet. Initiator des Wegkreuzes an der Landesstraße durch den Ort war der Dorfbewohner Simon Kogelnik. "Das alte Wegkreuz wurde im Zuge der Bachregulierung beschädigt", so Kogelnik. Es sei ihm ein Anliegen, christliche Kulturdenkmäler zu erhalten. Dechant Peter Sticker sagte bei der Segnung, der viele Dorfbewohner beiwohnten, dass das Wegkreuz einen wichtigen Teil der Heimat darstelle. Angefertigt hat das Kreuz mitsamt einer geschnitzten Christusfigur der pensionierte Tischler Karl Perc. Es ist fast drei Meter hoch und besteht aus Fichtenholz. Die Christusfigur wurde aus Lindenholz geschnitzt und bemalt. Bürgermeister Bernard Sadovnik dankte dem Initiator und der gesamten Dorfgemeinschaft für die wichtige Initiative. Den Blumenschmuck spendierte die Gärtnerei Bernhard Breznik mit Sitz in St. Stefan.