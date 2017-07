Ö3 EISATTACKE in Bleiburg

14.07.2017, 21:20 Uhr

Der letzte von insgesamt 15 Tour-Stopps in ganz Österreich.Ob Groß ob Klein, jeder war herzlich Eingeladen, vorbei zu kommen und so viel Schöller Eis zu schlecken, wie einer konnte.Auch die Schöller Fotowand war sehr beliebt, vorallem bei den Kindern.Ö3 Moderatorund seinlieferten Gratis - Schöller Eis - frei Haus.Nicht nur am Hauptplatz in Bleiburg, Nein, auch verschiedene Firmen wurden mit Eis beliefert und sorgten so für eine Abkühlung.Bürgermeister der Gemeinde Bleiburg, StR., Obmann von Aich/Dobund Sportdirektorließen sich auch das leckere Eis schmecken!