Pensionist stürzt von Frontladerschaufel: schwere Kopfverletzungen

14.10.2017, 21:30 Uhr



Schwere Kopfverletzungen

Weil dem Mann dabei vermutlich schwindlig wurde, wollte er sich an der Traktorschaufel abstützen, griff dabei mit der Hand an die Schaufelsicherung, wodurch die Schaufel ausgehängt wurde und der Mann samt dieser aus einer Höhe von cirka drei Metern zu Boden stürzte.Dabei schlug er mit dem Kopf gegen die eiserne Laderschaufel und erlitt schwere Verletzungen. Seine anwesende Frau verständigte die Rettungskräfte. Er wurde von der Besatzung des Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.