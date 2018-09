Schwabegg: Familie baut Kapelle zum Dank

12.09.2018, 10:56 Uhr

In nur drei Monaten Bauzeit wurde die Kapelle fertiggestellt. Im Zuge der Segnung wurde auch die goldene Hochzeit des Ehepaares gefeiert.

SCHWABEGG. Kürzlich wurde auf dem Anwesen des Landwirtes Andreas Stefitz vulgo Kupic in Schwabegg eine kleine private Kapelle durch Pfarrer Michael Golavcnik gesegnet. Errichtet haben sie in dreimonatiger Bauzeit der vierfache Familienvater Andreas Stefitz mit Ehefrau Maria als Dank dafür, dass Andreas Stefitz in zwei bedrohlichen Lebenssituationen gerettet worden ist. Die Pläne für die Kapelle mit Glockenturm und Säulen erstellten Manfred Pistotnik sowie der Bauherr selbst. Die Malerarbeiten erledigte der pensionierte Polizist und Hobbykünstler Manfred Probst (65) aus Maria Rojach, der bisher schon hunderte Bildstöcke und Kapellen gestaltete. "Ich bin fasziniert von diesen kleinen sakralen Bauten und gebe jedem Bildstock und jeder Kapelle seine Identität", sagte Probst. Die Besitzer dieser Kleinode würden diese oft mit dem Schicksal ihrer Familie verbinden. Die schmiedeeiserne zweiflügelige Tür formte Gregor Liendl zu einem Ganzen. Zur Kapellensegnung, die mit einem Gottesdienst eingeleitet wurden, erschienen auch zahlreiche Ehrengäste wie Bürgermeister Gerhard Visotschnig, die Gastwirte Hafner, Luckner, Sportrast und Hans Piko, Vertreter des Kulturvereines Drava, mit Obmann Leonhard Katz sowie zahlreiche Verwandte, Freunde und Nachbarn. In Zuge der Kapellensegnung feierte Andreas und Maria Stefitz auch ihre goldene Hochzeit mit den Kindern Andreas, Gerhild, Edith und Renate sowie acht Enkeln.