"Singende Florianis" feiern 20. Geburtstag

22.09.2018, 16:00 Uhr

Was im Jahr 1998 als "wildes Zusammensingen" nach einer erfolgreich absolvierten Übung der Feuerwehr Bad Eisenkappel-Vellach begann, begeistert mittlerweile seit 20 Jahren das Publikum im und außerhalb des Bezirks Völkermarkt.Die Absicht des damaligen Orts- und Gemeindefeuerwehrkommandanten,, war es, einen eigenen Chor zu gründen, der bei den Veranstaltungen der Feuerwehr diese musikalisch umrahmen könnte. Mit der Zeit wuchs allerdings die Bekanntheit dieses Vereins und schon bald wurden auch erste Veranstaltungen außerhalb der Feuerwehr gesanglich umrahmt.Den ersten Schicksalsschlag erlebten die Sänger im Jahr 2002, als der Gründungschorleiterverstarb. Fünf Jahre später mussten die Kameraden auch den Verlust des zweiten Chorleiters,, hinnehmen, der 2007 nach langer Krankheit im 44. Lebensjahr aus dem Leben gerissen wurde.Im Herbst 2007 gelang es dem Chor,als musikalischen Leiter für sich zu gewinnen, der mittlerweile seit 11 Jahren die gesanglichen Geschicke dieser Singgemeinschaft führt. Unter seiner Leitung absolvierte der Klangkörper unzählige Auftritte in und außerhalb von Kärnten, hielt viele Proben und Probentage ab und bildete sich permanent und voll motiviert weiter.Dass den 8 Sängern das Singen großen Spaß bereitet, sieht man an der gelebten Kameradschaft und an der Freude am gemeinsamen Hobby.und(Obmann des Chores und Gemeindefeuerwehrkommandant) sind die aktiven Goldkehlchen im Jubiläumsjahr.

Zum 20. Geburtstag wurde im Juli 2018 eine CD mit den schönsten und bekanntesten Kärntnerliedern aufgenommen, die im Rahmen des Jubiläumskonzerts präsentiert wird. Im Oktober ist noch eine zweite CD-Aufnahme geplant, da zu diesem besonderen Jubiläum auch eine Weihnachts-CD im Dezember 2018 herauskommen soll.Dasfindet am Samstag, demim Vivea Gesundheitshotel in Bad Eisenkappel bei freiem Eintritt statt. Als Gastgruppe wird daserwartet, als Sprecher werdenunddurch das Programm führen.Und als Aviso sei noch dasam Freitag, demerwähnt, das ebenfalls im Vivea Gesundheitshotel in Bad Eisenkappel stattfinden wird und bei dem dann auch die Präsentation der Weihnachts-CD durchgeführt wird.Die Kameraden des Feuerwehrchores Bad Eisenkappel/Rechberg freuen sich bei beiden Veranstaltungen auf Ihren geschätzten Besuch!