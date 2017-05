Slavko Thaler ist neuer Bezirksfeuerwehrkurat

08.05.2017, 08:01 Uhr

Im Rahmen der Messe erhielt er das Ernennungsdekret. "In Absprache mit den Abschnittsfeuerwehrkommandanten hat das Bezirksfeuerwehrkommando Thaler vorgeschlagen", erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blazej.Thaler war ab 2013 Mitglied der FF Gallizien. Nach seinem Wechsel in die Pfarre St. Michael ob Bleiburg ist er nun Mitglied in der örtlichen Feuerwehr.