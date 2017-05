Sturz: Frau lag drei Tage in Wohnung

12.05.2017, 07:26 Uhr

Von den Beamten der PI Eberndorf wurde Nachschau gehalten und unverzüglich die FF Kühnsdorf und FF Eberndorf mit einer Drehleiter verständigt, weil die Wohnung im zweiten Stock liegt und von außen nicht einsehbar ist.

Frau lag am Boden

Von der Feuerwehr konnte von außen die Frau regungslos am Boden liegend gesehen werden. Daraufhin schlug sie die Verglasung der Balkontüre ein und öffnete die versperrte Wohnungstüre von Innen. Die Frau war nur bedingt ansprechbar und gab an, vor zwei oder drei Tagen gestürzt zu sein und nicht mehr selbständig aufstehen zu können.Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung Völkermarkt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.